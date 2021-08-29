حملات لمصادرة مكبرات صوت وإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالدقهلية..صور

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد على استمرار الحملات المكبره على مركبات التوك توك، لمصادرة مكبرات الصوت بها منعا للضوضاء وإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنصورة.

وقد شدد "مختار" على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، وذلك فى إطار خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بشأن مركبات التوك توك بتعاون الوحدات المحلية مع إدارات المرور عملا على راحة المواطنين وحرصا على المظهر الحضارى للمدينة.

وفى هذا الصدد أوضح اللواء سمير صدقى رئيس حى شرق المنصورة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بميدان المحطة وكذا حملة لإزالة الإشغالات المتواجدة بشارع الدراسات استهدفت تنظيم السوق وتيسير الحركة المرورية به، وأضاف بأنه تم مصادرة عدد كبير من مكبرات الصوت بذات المنطقة وأمام معسكر جديلة بنطاق مدينة المنصورة وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار فقد وجه "مختار" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات المرورية لمنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية بالمدن ومنع سيرها على الطرق السريعة بين مدن وقرى المحافظة وكذا سيرها عكس الاتجاه منعا للحوادث .

كما وجه " المحافظ " لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة تنفيذ الترقيم وعمل ملفات لكل مركبة واستمرار تكثيف الحملات لضبط حركة التوك توك بالشوارع والميادين واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين عملا على راحة المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تحقيق انضباط حركة مركبات التوك توك بنطاق المحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .



جانب من الحملة



حملات امنية



مكبرات الصوت المضبوطة



ازاله اشغالات