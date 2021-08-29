حركة طالبان الأفغانية تؤكد وجود زعيمها في مقاطعة قندهار

كتب أحمد جمعة و أحمد عرفة

قالت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، إن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده موجود في قندهار.

ويقود هبة الله أخوند زاده طالبان منذ 26 مايو 2016، بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلفاً لزعيمها السابق أختر محمد منصور، وفي ظل قيادة أخوند زاده، وقعت الحركة اتفاق سلام تاريخيا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020، وصفته بأنه "انتصار كبير" للجماعة.

ودخل مسلحو الحركة منتصف الشهر الجاري العاصمة كابول وسيطروا على البلاد بعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقندهار الولاية الجنوبية هي معقل حركة طالبان.

وأكد بيان دولي مشترك، صادر عن عدد من دول العالم، أن حركة طالبان التزمت بالسماح للمواطنين من حملة الجنسيات الأجنبية بالمغادرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الدولى المشترك، سنواصل إصدار أذونات السفر للمتعاقدين الأفغان.

وفى وقت سابق أفادت قناة 1TV الأفغانية عبر تويتر اليوم الأحد، بأن حركة "طالبان" أعلنت استئناف الأنشطة الرياضية فى البلاد، دون أن تذكر موعدا محددا لذلك، يأتى هذا الإعلان تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت اللجنة البارالمبية الدولية، إن زكية خودادادى وحسين رسولى وصلا إلى طوكيو قادمين من باريس فى وقت مبكر من مساء أمس السبت، بعد اجتياز جميع اختبارات كوفيد-19 المطلوبة لدخول اليابان.

فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان صدر عن المتحدث باسمها بيل أوربن أن الولايات المتحدة نفذت اليوم ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مركبة فى كابل بهدف "الدفاع عن النفس"، ما أدى إلى إزالة خطر وشيك على مطار حامد كرزاى الدولى من قبل جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.