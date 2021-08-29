اليوم السابع
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جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب الترشح لمناصب 9 عمداء بمختلف الكليات

الأحد، 29 أغسطس 2021 01:02 م
جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب الترشح لمناصب 9 عمداء بمختلف الكليات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب الترشح لمناصب 9 عمداء بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية والتى تضم كليات الطب البيطرى، والتجارة، والصيدلة، والعلوم، والتربية الرياضية، والتمريض، والحقوق، والتربية، وكذلك كلية الخدمة الاجتماعية وذلك تزامنًا مع قرب إنتهاء الفترة القانونية لعمداء تلك الكليات.

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة أنه وفقًا للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يبدأ غدًا الإثنين 30/ 8 تقديم أوراق الترشح بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة، وذلك حتى الأحد القادم 5/ 9 على أن يتم غلق باب الترشح وانتهاء فرصة التقديم فى تمام الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأحد القادم 5/ 9

وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة حاليًا أنه يوم الإثنين 6/ 9 سوف يتم إعلان القائمة غير النهائية للمتقدمين للترشح، ويوم الثلاثاء 7/ 9 يتم فتح باب التظلمات والطعون والذى ينتهى يوم الأربعاء 8/ 9 فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يشهد يوم الخميس 9 /9 إعلان القائمة النهائية عقب فحص الطعون والتظلمات والبت فيها.

وعن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح أوضح الدكتور شحاتة غريب أنها تتضمن طلب ترشح لمنصب عميد الكلية، وبيان حالة رسمى، والسيرة الذاتية للمرشح مرفق بها ما يؤيدها، وكذلك خطة العمل الخاصة بالمرشح واقتراحاته بهذا الشأن وطرق الإصلاح، مع تقديم إقرار من المتقدم بعدم توليه أى منصب حزبى وقت الترشح وطوال فترة توليه المنصب، على أن تتقدم تلك الأوراق والمستندات من أصل و6 صور للمكتب الفنى بقطاع رئيس الجامعة.


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