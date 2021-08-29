السفير الأمريكي من الأقصر: نتطلع إلى انتعاش السياحة بإسنا وفي جميع أنحاء مصر

ومن جانبه، صرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين خلال الافتتاح بأن: "الولايات المتحدة ساهمت، على مدى السنوات الـ 25 الماضية، بأكثر من 102 مليون دولار للحفاظ على العشرات من مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء مصر".

وأضاف كوهين: "نحن نتطلع إلى انتعاش صناعة السياحة في إسنا وفي جميع أنحاء البلاد حيث تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب مصر لتقديم الدعم وتحقيق ذلك الهدف المنشود".

وأوضح السفير الأمريكية، أنه تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة المصرية والكيانات المحلية في إسنا بهدف تعزيز الإمكانات السياحية للمدينة، وتحقيق التوازن فيما يتعلق بالحفاظ على التراث والترويج السياحي والتطوير المجتمعي. ويؤدي هذا الدعم إلى خلق فرص عمل، وانتعاش السياحة، وزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص، وتجديد تراث المواقع ذات الأهمية التاريخية في إسنا بما في ذلك معصرة الزيوت القديمة وسوق القيسارية، حيث استثمر الشعب الأمريكي منذ عام 1978أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر. لمعرفة المزيد عن عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، يرجى الاطلاع على الموقع الالكتروني: https://www.usaid.gov/egypt ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر USAIDEgypt.

وتستثمر الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 8.6 مليون دولار لتنشيط السياحة الثقافية في إسنا، بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي، ومحافظة الأقصر، والشركاء المحليين بما في ذلك "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة".