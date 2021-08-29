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السفير الأمريكي من الأقصر: نتطلع إلى انتعاش السياحة بإسنا وفي جميع أنحاء مصر

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:21 م
السفير الأمريكي من الأقصر: نتطلع إلى انتعاش السياحة بإسنا وفي جميع أنحاء مصر السفير الأمريكى جوناثان كوهين
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إفتتاح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث رافقه خلال الافتتاح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه، صرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين خلال الافتتاح بأن: "الولايات المتحدة ساهمت، على مدى السنوات الـ 25 الماضية، بأكثر من 102 مليون دولار للحفاظ على العشرات من مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء مصر".

وأضاف كوهين: "نحن نتطلع إلى انتعاش صناعة السياحة في إسنا وفي جميع أنحاء البلاد حيث تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب مصر لتقديم الدعم وتحقيق ذلك الهدف المنشود".

وأوضح السفير الأمريكية، أنه تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة المصرية والكيانات المحلية في إسنا بهدف تعزيز الإمكانات السياحية للمدينة، وتحقيق التوازن فيما يتعلق بالحفاظ على التراث والترويج السياحي والتطوير المجتمعي. ويؤدي هذا الدعم إلى خلق فرص عمل، وانتعاش السياحة، وزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص، وتجديد تراث المواقع ذات الأهمية التاريخية في إسنا بما في ذلك معصرة الزيوت القديمة وسوق القيسارية، حيث استثمر الشعب الأمريكي منذ عام 1978أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر. لمعرفة المزيد عن عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، يرجى الاطلاع على الموقع الالكتروني: https://www.usaid.gov/egypt  ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر USAIDEgypt.

وتستثمر الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 8.6 مليون دولار لتنشيط السياحة الثقافية في إسنا، بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي، ومحافظة الأقصر، والشركاء المحليين  بما في ذلك "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة".

 

 


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