الجيش الأمريكى يضاعف معدل الإجلاء اليومى من أفغانستان

واشنطن /أ ش أ/

ذكرت مجلة القوات الجوية الأمريكية "ايرفورس ماجازين" أن بعثة الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر زادت من معدل الإجلاء اليومى من أفغانستان من 5 آلاف فرد إلى 9 آلاف فرد يوميا.

ونقلت "ايرفورس ماجازين" عن نائب رئيس الأركان المشتركة للعمليات الإقليمية الميجور جنرال هانك تايلور قوله إن الجيش الأمريكى مستعد لزيادة معدل نقل اللاجئين اليومي، مؤكدا إيلاء الأولوية القصوى لحماية الأفراد مع ضمان تأمين عمليات النقل إلى أقصى حد ممكن.

وأضافت أن قادة من الجيش الأمريكى ينخرطون فى مفاوضات مستمرة مع جماعة طالبان للسماح لمواطنى الولايات المتحدة بالتحرك الآمن داخل العاصمة كابول.

يذكر أن القوات الجوية الأمريكية نجحت فى إجلاء أكثر من 12 ألف فرد من أفغانستان منذ أن أطلقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى أواخر يوليو الماضى عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان الذين قدموا طلبات تأشيرة الهجرة وغيرهم من المعرضين للخطر فى أفغانستان.