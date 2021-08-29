الاتحاد الأوروبي: نتوقع من طالبان احترام التزاماتها وتسهيل مغادرة العالقين

كتب أحمد عرفة

قال الاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع من حركة طالبان احترام التزاماتها وتسهيل مغادرة العالقين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، إن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده موجود في قندهار.

ويقود هبة الله أخوند زاده طالبان منذ 26 مايو 2016، بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلفاً لزعيمها السابق أختر محمد منصور، وفي ظل قيادة أخوند زاده، وقعت الحركة اتفاق سلام تاريخيا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020، وصفته بأنه "انتصار كبير" للجماعة.

ودخل مسلحو الحركة منتصف الشهر الجاري العاصمة كابول وسيطروا على البلاد بعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.