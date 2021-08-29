الاتحاد الأفريقى يؤكد مجدداً سعيه لتعزيز السلام فى منطقة القرن الأفريقى

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أكد الاتحاد الأفريقي مجدداً سعيه لتأمين جهود السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، والتي تشهد أزمات مُعقدة.



وشدد الاتحاد - في بيان - على أنه سيكثف اتصالاته مع جميع الجهات السياسية الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين ،في منطقة القرن الأفريقي، لتعزيز المثل العليا للوحدة الأفريقية والتكامل والتعاون الإقليمي.



يذكر أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد قام بترشيح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، كممثله الأعلى لمنطقة القرن الأفريقي، فيما قاد أوباسانجو بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات العامة في أثيوبيا خلال شهر يونيو المنصرم.



وشهد الشهر الجاري مباحثات معمقة بين مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، والمبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، لتعزيز مجالات التعاون المشترك.. كما شهد يوليو الماضي، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد مع أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة وتعزيز قدرات اللاعبين الإقليميين للإسهام في تحقيق الاستقرار والأمن.