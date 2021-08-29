اليوم السابع
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الأحد، 29 أغسطس 2021 03:27 م
أكرم القصاص
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"إدارة الدواء الأمريكية" تشهد ضغطا متزايدا للسماح بإعطاء لقاحات للأطفال دون سن 12 عاما

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:21 م
"إدارة الدواء الأمريكية" تشهد ضغطا متزايدا للسماح بإعطاء لقاحات للأطفال دون سن 12 عاما كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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شهدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ضغطا متزايدا لمنح ترخيص إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأطفال دون سن 12 عامًا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني أنه مع عودة الأطفال للمدارس وتفشي سلالة دلتا يدعو بعض الخبراء إدارة الغذاء إلى التصرف بشكل أكثر إلحاحا للتصريح بلقاح مضاد لكوفيد-19 للأطفال؛ نظرا لعدم توفر أي لقاح حاليا لمن هم دون سن 12 عاما.

وأوضحت أنه في هذا الصدد تقدم أكثر من 100 مشرع في مجلس النواب الأمريكي بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي يطلبون فيه تحديثا للجدول الزمني للقاحات للأطفال نظرا للوضع "المقلق" الحالي.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار تسبب سلالة دلتا في زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في حين أن الأطفال بشكل عام أفضل حالا من كبار السن إلا أنهم ليسوا محصنين تمامًا.

وكانت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال قد أبلغت خلال أسبوع واحد عن 180 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 بين الأطفال والمراهقين.

لا تزال البيانات المستمدة من التجارب التي أجريت على الأطفال بحاجة إلى تقديمها لإدارة الغذاء والدواء قبل أن تعطي الموافقة، وقال بيتر ماركس أحد كبار مسؤولي إدارة الغذاء والدواء - في وقت سابق الشهر الجاري - إن البيانات الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما قد تأتي في وقت مبكر من الخريف ولكن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع على الأقل لمراجعتها.

 


إدارة الدواء الأمريكية

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مجلس النواب الأمريكي

لقاح كورونا

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