أمريكية تقاتل أسدا جبليا بيديها وتنقذ طفلها من الموت المحقق فى كاليفورنيا

كتبت ريم عبد الحميد

أنقذت أم أمريكية طفلها البالغ من العمر خمس سنوات من الموت المحقق بعدما هاجمه أسد جبلى بالقرب من منزلهما فى ولاية كاليفورنيا، فيما تمكنت شرطة الحياة البرية من قتل الأسد.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشبتدبرس الأمريكية، فإن الأسد الجبلى هاجم الطفل أثناء لهوه بالقرب من منزله يوم الخميس الماضى فى منطقة كالاباس، وقام بجره لمسافة 45 ياردة عبر العشب الأمامى، وفقا للنقيب باتريك فوى، المتحدث باسم وزارة الأسماك والحياة البرية فى كاليفورنيا أمس السبت.

وعانى الطفل من إصابات خطيرة فى رأيه وذراعه، لكنه فى حالة مستقرة فى مستشفى لوس أنجلوس.

وقال فوى، إن البطل الحقيقى فى القصة كان والدة الطفل لأنه بالتأكيد أنقذت حياة طفلها، وكانت الأم داخل المنزل عندما سمعت صوت جلبة بالخارج. فركضت من منزلها وبدأت فى لكم وضرب الأسد الجبلى بيديها، وأبعدته عن نجلها.

ونقل الوالدان الطفل عى الفور إلى المستشفى حيث تم إبلاغ مسئولى تنفيذ القانون بالهجوم وتم إرسال ضابط إلى موقع الحادث. وبمجرد وصوله إلى المنزل، اكتشاف الضابط أسدا جبليا رابضا فى الأدغال، أذنيه إلى الخلف، ونظرا لسلوكه وقربه من الهجوم أعتقد الضابط أنه على الأرجح الأسد المهاجم، ولحماية السلامة العامة أطلق عليه النار وقتله فى الموقع. وقال بيان الشرطة أن اختبارات الحمض النووى اللاحقة أن الأسد هو المسئول عن مهاجمة الطفل.