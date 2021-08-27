وظائف القوى العاملة.. توفير 165 فرصة عمل برواتب مجزية بقنا

أعلنت مديرية القوى العاملة بقنا، عن توفير 165 فرصة عمل على عدد من المهن بشركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح حسام طلبة مدير المديرية، أن التقديم على هذه الفرص الموجودة على موقع المديرية اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، بمقر مديرية القوى العاملة بقنا "إدارة بحوث العمالة"، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة هى : صورة المؤهل، وصورة البطاقة، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية القوى العاملة بقنا.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت أمس الخميس، توفير 1325 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيها فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن 606 فرصة عمل لم يتم شغلها خلال يوليو الماضي.

وقالت: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافته إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضحت أن هذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هي: القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والسويس، والمنوفي، ودمياط، وأسوان، والبحيرة، والإسماعيلية، والوادى الجديد، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 فى النشرة السابقة وعددها 606 فرصة عمل.