نقابة الأطباء تخاطب فرعياتها لحصر احتياجاتها من صناديق الاقتراع استعدادا للانتخابات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد فتحى، عضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء، إن النقابة تستعد خلال الفترة الحالية لإجراء عمليات التصويت المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل، حيث جارى الإعداد لمخاطبة النيابة الإدارية ومجلس الدولة لانتداب قضاه للإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى النقابة خاطبت فرعياتها لحصر صناديق الاقتراع الموجودة بالمحافظات لتحديد احتياجاتهم من الصناديق، ليتم شرائها وتغطية كافة اللجان على مستوى الجمهورية، بدلا من الاستعانة بصناديق من وزارة الداخلية.

وأوضح فتحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابات الفرعية بدأت فى تحديد اختيار الأماكن الملائمة للمقرات الانتخابية، مشيرا إلى أن عمليات تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية يتم بشكل تلقائى منذ إتاحة خدمات تجديد العضوية بالنقابة إلكترونيا، لافتا إلى استمرار تجديد الاشتراك حتى 30 سبتمبر 2021، حيث يتم وقف تحديث البيانات أو النقل من نقابة فرعية لأخرى، ليتسنى للنقابة طبع الكشوف الانتخابية.

وأشار عضو لجنة الانتخابات، إلى أن النظام الإلكترونى للنقابة يُمكن كل نقابة فرعية من استخراج بيانات الأعضاء المُسجلين لديها، والمُسددين للاشتراكات وتحديد من لهم حق التصويت بانتخابات التجديد النصفى.