نقابة الأطباء تعلن شروط قيد خريجى الكليات الأجنبية والخاصة داخل مصر وخارجها

كتبت آية دعبس

أعادت النقابة العامة للأطباء، نشر قرارات مجلس النقابة بشأن تنظم اشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم الثانوية العامة وبدء تنسيق القبول بالجامعات.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن تلك الاشتراطات هى:

(1) بالنسبة لقواعد قيد خريجى كليات الطب الأجنبية:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة .

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها (من بدأ دراسة الطب فى العام الدراسى 2019/ 2020 وما بعدها).

جـ - بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

(2) اشتراطات قيد خريجى كليات الطب الخاصة داخل مصر :

أ- اشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب الخاصة فى مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد آسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

ب- وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.