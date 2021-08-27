مصرع 3 أشخاص دهسهم قطار "القاهرة – طنطا" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى 3 أشخاص مصرعهم، أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، على الفور تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بركة السبع العام، عقب إبلاغ قوات الشرطة، وتم التصريح بدفن الجثامين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع 3 أشخاص سقطوا أسفل عجلات قطار للقاهرة طنطا، حيث أن الجثامين كانت لثلاثة أشخاص أحدهم مجهول الهوية، واثنين من الشباب وهما "ا.ر 32 عاما، ومقيم بمركز السنطة بالغربية، والثاني "ي.ع 26 "، عاما ومقيم بقرية حنون التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية، على الفور تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بركة السبع العام، عقب إبلاغ قوات الشرطة، وتم التصريح بدفن الجثامين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.