مصرع سائق بعد انقلاب سيارته لاصطدامه بأحد الأرصفة في العبور

القليوبية إبراهيم سالم

لقى سائق مصرعه إثر اصطدامه بسيارته "ربع نقل" بأحد الأرصفة، على الطريق الأوسطى دائرة قسم شرطة العبور بعد بوابة تحصيل الرسوم اتجاه بلبيس، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الأوسطى دائرة القسم بعد بوابة تحصيل الرسوم اتجاه بلبيس.

على الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة "على ع م"، 55 سنة، سائق، على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد الأرصفة أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته متأثر بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.