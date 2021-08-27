اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب التنسيق.. القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق

الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:00 ص
لطلاب التنسيق.. القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق تنسيق القبول بالجامعات
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة التعليم العالى القائمة الكاملة للمعاهد العالية الخاصة المعتمدة فى مصر، ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة.
 
 
وتضم المعاهد: (54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).
 
 
وينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:
 
وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر
 
معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر
 
المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة
 
معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية
 
المعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث )
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة
 
معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير بالإسكندرية
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )
 
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
 
المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة
 
المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة
 
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش
 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعاهد

المعاهد الخاصه

المعاهد المعتمده

المعاهد العليا

التعليم العالى

التنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2021.. 117 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى حتى الآن

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:59 ص

تنسيق الجامعات 2021.. اجتماع للأعلى للجامعات الخاصة لحسم الحد الأدنى للقبول

الخميس، 26 أغسطس 2021 07:15 ص

تنسيق الجامعات 2021.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

الخميس، 26 أغسطس 2021 03:00 ص

تنسيق الجامعات 2021.. مكتب التنسيق يناشد طلاب الثانوية سرعة تسجيل الرغبات

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:17 ص

تنسيق الجامعات 2021.. 111 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:54 ص

تنسيق الجامعات 2021.. اختبارات القدرات للشهادات المعادلة تنطلق السبت

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:49 ص

تنسيق الجامعات 2021.. 95 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى.. التعليم العالى تهيب بالطلاب سرعة التسجيل.. وآخر موعد لتسجيل وتعديل الرغبات غدا.. وأماكن إضافية لطلاب التقسيم بالجامعات الحكومية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة