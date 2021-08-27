اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أغسطس 2021 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 15 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة خلال شهر.. صور

الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:38 م
ضبط 15 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة خلال شهر.. صور لحوم فاسدة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت محافظة الجيزة، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الأدمي
 
جاء ذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الجارى علي مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين. 
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين.
 
مشيراً إلى أنه تم تحرير 41 محضرا للمنشآت المخالفة خلال الشهر الجارى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين. 
 
ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 
 
ومن جانبه، أشار أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تحصين 27570 رأس ماشية ضد مرضي حمي الوادي المتصدع والحمى و3145 رأس ماشية ضد مرض جدري الأغنام والجلد العقدي، بالإضافة إلى ذبح 23632 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية التابع للمحافظة خلال الشهر الجارى.
 
IMG-20210827-WA0000
 

IMG-20210827-WA0001
 

IMG-20210827-WA0002
 

IMG-20210827-WA0003
 

IMG-20210827-WA0004
 


 

IMG-20210827-WA0006
 


 

IMG-20210827-WA0008
 
 

الجيزة

الطب البيطري

لحوم فاسدة

اخبار الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التموين تضبط مصانع لتعبئة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية.. صور

الخميس، 26 أغسطس 2021 05:04 م

تشميع محل مشويات شهير بالزقازيق لاستخدامه لحوما غير صالحة للاستهلاك.. صور

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:40 م

ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى في دمياط

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:37 م

ضبط 50 طن ملح غير صالح للاستهلاك في الإسكندرية

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:44 ص

ضبط طن و750 ألف كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك فى ثلاجة بدمياط

الخميس، 19 أغسطس 2021 06:11 م

التحفظ على 2.5 طن لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 03:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة