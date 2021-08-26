اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 05:42 م
أكرم القصاص
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التموين تضبط مصانع لتعبئة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية.. صور

الخميس، 26 أغسطس 2021 05:04 م
التموين تضبط مصانع لتعبئة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية.. صور طحينه غير صالحة للاستهلاك الآدمى
كتب مدحت وهبه

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تمكن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين من ضبط مصنع طحينة بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية لديه منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ 1200 كيلو جرام  طحينه غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط مصنع  أخر ينتج طحينة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ 2350 كيلو جرام طحينة وملح غير صالحة للاستلاك الآدمى وغير مطابق للمواصفات للاشتراطات الصحية وبدون ترخيص وجارى عمل مذكرة للغلق .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على الأسوق والتصدى لآى مخالفات، وتم تشكيل مجموعات عمل برئاسة عبد المنعم خليل القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية وتم المرور على الأسواق وضبط المخالفين .
 
وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على تكثيف الحملات الرقابية طوال الوقت بالأسواق والتصدي لأى محاولات تلاعب من شأنها الاضرار بصة وسلامة المستهلك ، كذلك تشكيل مجموعات عمل والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية من أجل الحفاظ على المنتجات الغذائية والتأكد من جوده السلع المطروحة بالأسواق واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يحاول التلاعب في جودة المنتجات .
 
 
 
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التموين

مصانع طحينة

مصانع طحينة غير صالحة للاستهلاك بقويسنا

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