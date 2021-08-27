تعرف على أرصدة شركات البورصة المصرية من شهادات الإيداع الدولية

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفاع رصيد شهادات إيداع شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 5.348 مليون سهم، فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 366.402 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.365 مليون شهادة، عامر جروب عند 222.114 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي عند 185.689 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.638 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.914 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 747.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.96%، والعرب على 5.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 75.9 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 61.3 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 684.8 ألف جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 11125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 13440 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3720 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.