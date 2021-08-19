البورصة تكشف ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أموك" و"باكين" و"CIB"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 366.402 مليون شهادة، إيداع البنك التجاري الدولي إلى 185.689 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 5.153 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.365 مليون شهادة، عامر جروب عند 222.114 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.638 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.914 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 7.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.77%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 46.2 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 58.2 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4195 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3870 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.