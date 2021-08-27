تسليم معدات محطتين وسيطتين لجمع القمامة فى الشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه

كتب ــ على عبد الرحمن

سلمت الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة، معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية فى بيان لها اليوم، أن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارات سعة 45 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارات سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، وأن الهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن .

وأشارت، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة .

وأشادت، بالتنسيق الذى يقوم به المحافظون والفرق التنفيذية بجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام فى عمليات التشغيل، لافتاً إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميدانى .