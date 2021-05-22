رفع 61 ألف طن قمامة بالمنوفية فى شهر.. والمحافظ: كل الدعم لمنظومة المخلفات الصلبة

المنوفية - محمد فتحى

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فى رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تم رفع 60 ألفا و 923 طن مخلفات وتراكمات قمامة خلال الفترة من 18 إبريل الماضى وحتى 18 مايو الحالى.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة إستمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود ، وكذا المتابعة المستمرة لأعمال تطهير الترع والمساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير أولا بأول منعاً لإنتشار الأمراض المزمنة وتحسين الرؤية البصرية وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.