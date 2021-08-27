تحرير 5370 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5370 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1205 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و122 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائى، و57 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة الأمن تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.