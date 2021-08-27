انتظام صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

كتب مدحت وهبه

تتابع غرفة عمليات بنك ناصر الاجتماعى، صرف معاشات أغسطس الجارى من ماكينات الصرف الآلى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الجمعة وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب أخر تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ الأسبوع المقيل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية