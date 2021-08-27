اليوم السابع
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الجمعة، 27 أغسطس 2021 04:21 ص
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استمرار صرف معاشات أغسطس اليوم من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 03:00 ص
استمرار صرف معاشات أغسطس اليوم من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبه

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يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات  أغسطس الجارى اليوم الجمعة من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة .
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
على جانب آخر، تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ الأسبوع المقيل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
 
 

التضامن

معاشات اغسطس

صرف المعاشات

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