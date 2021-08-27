المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير طريق إسكندرية الصحراوى منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب إدارة المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، لمنع زحام السيارات وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين انتهاء مدة الأعمال.

وتقوم إدارة المرور بتنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوى بطول 160 كم من محطة تحصيل رسوم القاهرة وحتى محطة تحصيل رسوم الإسكندرية، وإسناد أعمال تطوير الطريق بطول 70 كم، الأمر الذى يستلزم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى لمدة 10 أيام ، على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة على بعد 1,5كم من الدوران الجارى إغلاقة دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.