اليوم السابع
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الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:00 ص
أكرم القصاص
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الداخلية العراقية تعتقل 3 اشخاص بينهم امرأة تحمل كلاشينكوف

الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:00 ص
الداخلية العراقية تعتقل 3 اشخاص بينهم امرأة تحمل كلاشينكوف عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية ، اعتقال ثلاثة متهمين من بينهم امرأة تحمل بندقية كلاشينكوف وخمسة مخازن عتاد و٥٥ طلقة وهراوة فى بغداد.

 

وقالت الوكالة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ، إنه "اثناء تفتيش العربات المارة ضمن سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية فى قيادة شرطة بغداد، واثناء تفتيش احد العربات وبداخلها رجلان وامرأة وللشك الحاصل بسبب ادعاء أحدهم بأنه مريض حيث تمت ملاحظة إخفاء السيدة التى معهم سلاحا".

 

وأضافت أن القوة الأمنية أصرت على تفتيش السيدة من قبل العنصر النسوي، حيث تم ضبط بندقية كلاشنكوف مع خمسة مخازن عتاد و٥٥ طلقة وهراوة مخبأة تحت عباءتها"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

 


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امرأة تحمل كلاشينكوف

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