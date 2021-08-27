اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص بمشاجرة بسبب احتكاك سيارة بتوك توك في الخصوص

الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:05 م
إصابة 6 أشخاص بمشاجرة بسبب احتكاك سيارة بتوك توك في الخصوص مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة عزبة علام دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب أولوية المرور، واحتكاك سيارة سوزوكى فان ملك الطرف الأول بمركبة توك توك ملكية الطرف الثانى، وتعدى كل من الطرفين بالضرب على الآخر، وجرى ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة علام دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "بهاء ص ف"، 42 سنة، ميكانيكى، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والكتف الأيمن، و"ك ص ف"، 25 سنة، صاحب محل إكسسوارات، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس، و"رضا ص ف"، 35 سنة، عامل بناء، مصاب بجرح سطحى بمقدمة فروة الرأس، و"نادر ب ص"، 18 سنة، طالب، مصاب بجرح سطحى بالكتف الأيمن.

وطرف ثان "عثمان ب ع"، 39 سنة، سائق، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والذراع الأيمن، و"محمد ع ب"، 15 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وزوجة الخامس "ك م أ"، 37 سنة، ربة منزل، وذلك حال سير الأول بسيارة سوزوكى فان حدثت مشادة بينه وبين الخامس حال سيره بمركبة توك توك نتيجة حدوث احتكاك بين السيارة والتوك توك تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى التحفظ على السيارة والتوك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مشاجرة

مصابين

توك توك

سيارة سوزوكى

احتكاك سيارة وتوك توك

الخصوص

عزبة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى أرض بالقناطر

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:20 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بنزلة باسوس

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 06:25 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط شاب قتل زوجته فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالخصوص

الأحد، 01 أغسطس 2021 12:29 م

من هو اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الجديد؟ سيرة ذاتية متوجة بوسام الجمهورية

الأربعاء، 28 يوليه 2021 07:45 م

أمن القليوبية يحدد المتهمين بواقعة سرقة صندوق تبرعات مسجد بشبرا الخيمة

السبت، 10 يوليه 2021 05:29 م

أمن القليوبية يكثف تحرياته لكشف لغز العثور على جثة شاب وسط الزراعات بطوخ

الخميس، 08 يوليه 2021 02:20 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة