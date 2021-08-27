أسعار العملات اليوم الجمعة 27-8-2021 بالبنوك

كتبت: سماح حمدى

استقرت أسعار العملات اليوم الموافق الجمعة 26-8-2021، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.43 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.