اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 12:25 م
أكرم القصاص
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مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:57 ص
مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم التنقيب عن الآثار داخل منزل - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخصين مصرعهما انهارت عليهما حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بقرية الخلطة بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم.

 
وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا بانهيار حفرة داخل منزل بقرية الخلطة بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من قسم شرطة يوسف الصديق إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين داخل الحفرة، حيث كان يحفرا بغرض التنقيب عن الآثار وانهارت عليهما، وتم استخراج الجثتين وإخطار النيابة التى قررت دفنهما وانتداب لجنة من منطقة آثار الفيوم لمعاينة موقع الحفر
 
وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة، قرر تشكيل لجنة ضمت محمود مصطفى فرج وأسماء محمود عبد التواب وعمر فكري محمد مفتشي الآثار لإجراء المعاينة بالموقع.

 


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