اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 11:26 م
أكرم القصاص
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صندوق النقد الدولى يُخصص نحو 857 مليون دولار للسودان

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:00 م
صندوق النقد الدولى يُخصص نحو 857 مليون دولار للسودان رئيسة صندوق النقد الدولى
الخرطوم أ ش أ

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أعلن بنك السودان المركزى، أن صندوق النقد الدولى خصص 604 ملايين وحدة سحب خاصة، ما يعادل 857.68 مليون دولار، للسودان، لافتا إلى أن المبلغ متاح للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني.

وقال بنك السودان المركزى - فى بيان صحفى - إن هذا المبلغ سيكون له أثر كبير فى تعزيز احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى الأمر الذى سيمكنه من الاستمرار فى تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن هذا التخصيص يأتى فى إطار سعى صندوق النقد الدولى الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

 


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