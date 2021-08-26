اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 08:27 م
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زيادة رأس مال القابضة للصناعات الكيماوية إلى 5 مليارات جنيه

الخميس، 26 أغسطس 2021 08:00 م
زيادة رأس مال القابضة للصناعات الكيماوية إلى 5 مليارات جنيه وزاره قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم

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قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع لـ5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه ، وذلك وفق ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.
 
أضافت الجريدة، إن الجمعية العامة وافقت على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى للشركة بقيمة رأس المال الجديدة، حيث حدد رأس المال المرخص به بـ 5 مليارات جنيه، كما حدد رأس المال المدفوع والمصدر بـ5 مليارات جنيه موزعة على 50 مليون سهم.
 
كما قررت الجمعية تعديل 22 مادة من النظام الاساسى للشركة ، واضافة بعض المواد لزيادة نشاط الشركة والتوافق مع تعديلات القانون رقم 185 لسنة 2020 ولا سيما فصل الادارة عن الملكية وتطبيق بقية مواد القانون علي الشركة، مع إمكانية تجديد تعيين مجلس الإدارة أو أيا من الأعضاء لمدد أخري بناء علي موافقة رئيس الجمعية العامة .
 
 

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