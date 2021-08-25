القابضة الكيماوية: 8 شركات تنفذ مشروع التحول الرقمى ‬ERP

كتب عبد الحليم سالم

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام مشروعا للتحول الرقمى وهو الـ ERP لـ 63 شركة تابعة لنقلها من مرحلة استخدام الورق والفاكس والبيانات اليدوية إلى عالم التكنولوجيا بكل مفاهيمه بداية من التصنيع حتى المبيعات والتسويق، أملا فى اللحاق بركب التفوق الكبير الذى حققته الشركات العالمية مقارنة بنظيرتها فى قطاع الأعمال العام.

وكشف وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع" إنه يتم تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، حيث تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) فى شركتى المحاريث والهندسة وصناعة اليايات.

أضاف الرشيد، إنه جار تنفيذ المشروع فى 6 شركات أخرى من شركات القابضة، حيث من المتوقع الانتهاء منه قريبا وفق خطة الوزارة، لافتا أن مشروع التحول الرقمى يشمل 63 شركة ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط.. ويتضمن 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.