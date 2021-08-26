اليوم السابع
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رئيس "فاكسيرا": ننتج 330 ألف جرعة من لقاح كورونا يوميا

الخميس، 26 أغسطس 2021 10:29 ص
رئيس "فاكسيرا": ننتج 330 ألف جرعة من لقاح كورونا يوميا لقاح كورونا
كتب سمير حسنى

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كشفت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، أن هناك مشاورات مع إحدى شركات تصنيع اللقاحات الخاصة بكورونا لتصنيع منتجها في مصر، وذلك بعد تصنيع لقاح سينوفاك، مستطردة: " البداية بسينوفاك وهناك تشاور مع شركة أخرى لتصنيع لقاح كورونا".
 
وقالت خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، والذى يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، :" الفترة المقبلة قد لا نحتاج للاستيراد، وسنصدر منتجنا للقارة الإفريقية".
 
وواصلت:" نعمل على نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، حيث تخضع عمليات تصنيع اللقاح لسلسة طويلة من الإجراءات، ونطمئن الجمهور بأن المنتج مماثل للمنتج المستورد، والطاقة الإنتاجية الآن 330 ألف جرعة يوميًا، وهناك توسعات ضخمة في 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية عالية".
 
وشددت على أن مصر بذلت جهدا كبيرا من أجل تنفيذ التصنيع المحلي، ووصلت المواد الخام للتصنيع في شهر مايو الماضي، كما وصل أيضا الخبراء الصينون، ليبدأ العمل في إنتاج اللقاح.
 
وكشفت والي، تفاصيل تسليم مليون جرعة محلية الصنع من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مراكز اللقاح.
 
وقالت إن مراحل تصنيع اللقاح تبدأ من المادة الخام، حيث تجري الخطوات التصنيعية ثم مرحلة التعبئة، والتقييمات، مشددة على أنه لا يمكن تداول المنتج في السوق إلا بعد موافقة هيئة الدواء.
 
وأكدت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"،  أن اللقاح جرى اعتماده من هيئة الدواء المصرية، وجرى عرض اللقاح على كافة اللجان المتخصصة قبل استخدامه.

 


فاكسيرا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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