حى الدقى يشن حملة على الكافيهات المخالفة ويصادر "شيش".. صور

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، حملة ليلية على الكافيهات المخالفة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار الحملات على الكافيهات والمقاهى المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 32 شيشة من الكافيهات المخالفة ، والتحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات فى خط سير الحملة فى شوارع: "البطل أحمد عبد العزيز، والثمار أمام مسجد مصطفى محمود والتحرير ومحى الدين ابو العز وشارع إيران".

وكانت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى جنوب الجيزة بالتنسيق، شنت حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الاشغالات لتحسين حالة المرور، شملت الحملة ميدان الجيزة و سوق الثلاثاء وشوارع "ربيع الجيزى، المجزر الالى، جسر الكنيسة بالمنيب"، وأسفرت الحملة عن ضبط 93 حالة اشغال عبارة عن " 1 مركبة توك توك، 46 كرسى، 24 قلب شيشة، 2 حامل حديد، 1 ثلاجة، 4 شباك، عربة خشب 2 عجل، شمسية، 4 حصيرة، 3 طقطوقة، ميزان عادى، هيكل مفرمة هالك، استاند هالك، 2 عربة تمر استالس، تروسيكل جيلاتى 3 عجل هالك، و تم مصادرة المضبوطات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بشن حملة اشغالات علي المحلات والمقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم الشيشة للمواطنين ورفع إشغالات الباعة الجائلين وازاله التعديات من حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.