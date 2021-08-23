رفع 255 حالة إشغال للمحال والمقاهى بالهرم والعمرانية والطالبية

كتب ـ سيد الخلفاوى

نفذ حي الهرم بالجيزة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي حملة علي المحلات المخالفة ورفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة التعديات علي حرم الطريق وفض التجمعات لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بشكل دورى بنطاق الأحياء لفرض الانضباط وردع المخالفين.



واستهدفت الحملات شوارع الطالبية فيصل - نبيل طه - أسامة أبو عميرة، وتم خلالها إزالة حالات الإشغالات المتنوعة للحفاظ علي المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمه لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادره 105 حالات إشغال متنوعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.



كما قام حي الطالبية بعمل حملة مسائية على شارع العريش ومتفرعاتة أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.



كما شن حي العمرانية حملة إشغالات مكبرة علي شارع الشعب وشارع محمود سامي البارودي وشارع محمود الزاكي وشارع ناصر الثورة أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال للمحال والمقاهي بمتابعة من محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.



كما قامت مدينة الحوامدية بتشميع ورشة حدادة بشارع الرشاح بالشيخ عتمان، وتم تحرير محاضر إشغال طريق بمتابعة مجدى محب رئيس مدينة الحوامدية.



















