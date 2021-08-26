جنايات المنصورة تحيل أوراق متهمين بقتل سائق توك توك لسرقته إلى المفتى

وتمكن ضباط مباحث الدقهلية من الوصول إلى لغز اختفاء سائق توك توك، والعثور على جثته داخل ترعة في حالة انتفاخ وتعفن شديد، بمدخل مياه بناحية قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعد أكثر من شهر على اختفائه، وذلك عن طريق فاتورة مزورة لأوراق التوك التوك المختفي مع الجريمة حاول أحد الأشخاص التأكد من صحته فكسفت المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أشرف محمد إبراهيم محمد عبده 51 سنة نجار، ومقيم منطقة جديلة دائرة قسم شرطة ثان المنصورة، بغياب نجله كريم 20 سنة، سائق توك توك، بعد تغيبه عن المنزل بتاريخ 6/1/2021، عقب خروجه للعمل بالتوك توك خاصته رقم 177 مرور الدقهلية ، شاسيه رقم 20389- موتور رقم 48594- اسود اللون – موديل 2019» والمحرر بشأنه المحضر رقم 204 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة.