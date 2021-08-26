بلينكن يشدد على ضرورة تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بالمساواة لتعزيز حل الدولتين

أ.ش.أ

التقى أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى فى واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت الذى يزور الولايات المتحدة حاليا مؤكدا وأكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، حق الإسرائيليين والفلسطينيين "درجات متساوية من الحرية والكرامة".

وأضاف: "هذا أمر مهم فى حد ذاته وكوسيلة لتعزيز آفاق حل الدولتين".

وأشار بلينكن وبينيت إلى أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ حيث ناقشا قضايا الأمن الإقليمي، بما فى ذلك إيران.

وشدد الطرفان على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، فيما جدد وزير الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بأمن إسرائيل.

وسيطر البرنامج النووى الإيرانى ودعم طهران للإرهاب والاعتداءات البحرية على مباحثات وزير الدفاع الأمريكى ورئيس الوزراء الإسرائيلى التى سبقت لقائه بوزير الخارجية.

وبحسب بيان للبنتاجون، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت التقى وزير الدفاع الأمريكى لويد جيه أوستن فى واشنطن الأربعاء.

وجدد "أوستن" التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية والتصدى للتحديات الأمنية الإقليمية مع إسرائيل.

وتصدرت المباحثات الأمريكية الإسرائيلية التهديدات التى يشكلها البرنامج النووى الإيرانى ودعم الإرهاب والعدوان البحري؛ حيث تم الاتفاق على التعاون فى مجال الدفاع الجوى والصاروخى ومواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة (الطائرات المسيرة).