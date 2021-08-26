بالصور.. رئيس البريد يوقع بـ"تحيا مصر" على "لوحة" الاتحاد العالمى بأبيدجان

كتبت هبة السيد

وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، "تحيا مصر" علي لوحه شرف مؤتمر اتحاد البريد العالمي بأبيدجان التذكارية، حيث يوقع على هذه اللوحة جميع وفود البلدان المشاركة في مؤتمر اتحاد البريد العالمى والتى تصل الي 192 دولة هم أعضاء ممثلين في هيئاتها البريدية والسلطات التنظيمية البريدية الحكومية.

وكان الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصرى قد أدلى بصوته في الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى لإختيار المدير العام ونائب المدير للاتحاد، والتي شهدت منافسة شرسة بين كل من المرشح الياباني والمرشح البلجيكي والمرشح السويسري حيث تمكن المرشح الياباني ماساهيكو ميتوكي في نهاية الماراثون الانتخابي من الفوز بالانتخابات في الجولة الاولي وتولي منصب المدير العام لاتحاد البريدي العالمي عن الدورة "٢٠٢١-٢٠٢٥" خلفا لبشار حسين المدير العام السابق "كيني الجنسية" كما تمكن المرشح السلوفيني ماريان اوزفلد من الفوز بمنصب نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي خلفا باسكال كليفاز نائب المدير العام السابق "سويسري الجنسية".

وعلي هامش فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي عقد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الادارات البريدية المشاركة ومنها مدير عام بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية ديديير موسيتي ومدير عام بريد كوت ديفوار ايزاك نامبا بهدف بحث اوجه التعاون المشترك ووضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر ان لوحة شرف اتحاد البريد العالمي التذكارية يوقع عليها جميع وفود البلدان المشاركة في مؤتمر اتحاد البريد العالمي والتي تصل الي 192 دولة هم أعضاء ممثلين في هيئاتها البريدية و السلطات التنظيمية البريدية الحكومية.