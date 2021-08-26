اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع ضبط بحوزته 2.5 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

الخميس، 26 أغسطس 2021 08:03 م
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع ضبط بحوزته 2.5 طن لحوم فاسدة بالقاهرة لحوم - صورة أرشيفية
كتب سليم على -كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 2.5 طن لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ضبط بحوزة صاحب مصنع قبل بيعها للمواطنين. 
 
وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون. 
 
ونجحت مباحث التموين فى ضبط (5. 2 طن لحوم مجمدة – كبدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 
 
 

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