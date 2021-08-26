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المرور: غلق شارع السودان 3 أيام وإجراء تحويلات لتركيب كمر معدنى لمحور الزمر

الخميس، 26 أغسطس 2021 03:01 م
المرور: غلق شارع السودان 3 أيام وإجراء تحويلات لتركيب كمر معدنى لمحور الزمر ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي لشارع السودان فى الاتجاه القادم من أرض اللواء  أسفل كوبرى ناهيا لمدة 3 أيام بدءاً من الغد بسبب تركيب كامرات معدنية لمحور ترعة الزمر، وسط تواجد الخدمات المرورية. 
 
 
 
وأوضح مصدر أمنى، أنه فى إطار القيام بأعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه محور الزمر تحديداً بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الاوسطى-الجزء الثانى) لمشروع محور الزمر والذى يبدأ من كوبرى الخشب حتى مناطق أرض اللواء.
 
 
وأضاف المصدر، أنه يستلزم إجراء غلق كلي لشارع السودان في الإتجاه القادم من أرض اللواء إتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبري ناهيا لمدة 3 أيام بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 حتى صباح الأحد الموافق 29/8/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال إبتداءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .
 
 
 
ولفت المصدر، أن الادارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الاتية:
1- القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء ويرغب بإستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية بمسافة مايقرب من 50 م ثم السير يساراً والعودة مرة أخرى بشارع السودان وإستكمال السير إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير .
 
 
 
2- القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبري الخشب ويرغب بإستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخري بشارع جامعة الول العربية وصولاً حتى شارع السودان ثم إستكمال السير يميناً بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء .
 
 
واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .
 
 
 

امن الجيزة

غلق شارع السودان

اخبار الحوادث

تحويلات مرورية

محور ترعة الزمر

اليوم السابع بلس

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