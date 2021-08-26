الصحة توضح فوائد التبرع بالبلازما فى علاج السرطان وأمراض نزيف الدم

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان أهمية التبرع بالبلازما مؤكدة أن البلازما تمثل المصدر الرئيسى لتصنيع المشتقات مثل عوامل التجلط التى تعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف.



وقالت وزارة الصحة والسكان: يصنع من البلازما بروتينات لعلاج الكبد ومرضى الكلى والسرطان.



يشار إلي أن مواعيد العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 10 مساءً، و تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (15335)، مؤكدة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.



يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شاركت يوم 14 من شهر يوليو الماضي كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك بمركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.



