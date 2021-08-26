الزراعة تنظم يوما حقليا للأرز والذرة الشامية وحصاد الأصناف الجديدة بكفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوما حقليا سنويا للذرة الشامية والأرز، وذلك بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ومديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة ورؤساء الإدارات المركزية ووكلاء وزارة الزراعة ومديري الإرشاد الزراعي وإنتاج التقاوي

‏وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أن هدف اليوم الحقلى هو الاطلاع علي هجين الذرة الشامية وكذلك علي أصناف الأرز الجديدة والتجارية عالية الإنتاجية والموفرة المياه، واضاف أن محصول الذرة الشامية يحتوي علي " 43 هجينا مبشرا أصفر أبيض فردي وثلاثي وأحمر"،

وبالنسبة لمحصول الأرز هناك أصنافا تحت التسجيل وبعض الهجن المبشرة من الأرز الهجين مبكرة النضج. وتم حصاد بعض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة أمام الحضور وكانت الإنتاجية مبشرة بالخير.

وفي إطار فاعليات اليوم الحقلى تفقد الدكتور أشرف خليل - مدير معهد بحوث أمراض النباتات برنامج أمراض الأرز والذرة بمحطة بحوث سخا، و معمل قسم بحوث أمراض الأرز بمبني مركز البحوث والتدريب الأرز حيث تم إمداد المعمل بعدد كبير من الأجهزة الحديثة التى تساعد فى إنتاج أصناف أرز عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.