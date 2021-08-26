اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 أغسطس 2021 04:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تنظم يوما حقليا للأرز والذرة الشامية وحصاد الأصناف الجديدة بكفر الشيخ

الخميس، 26 أغسطس 2021 03:22 م
الزراعة تنظم يوما حقليا للأرز والذرة الشامية وحصاد الأصناف الجديدة بكفر الشيخ يوم حقلي سنوى للذرة الشامية والأرز
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوما حقليا سنويا للذرة الشامية والأرز، وذلك بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ومديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة ورؤساء الإدارات المركزية ووكلاء وزارة الزراعة ومديري الإرشاد الزراعي وإنتاج التقاوي.
 
‏وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أن هدف اليوم الحقلى هو الاطلاع علي هجين الذرة الشامية وكذلك علي أصناف الأرز الجديدة والتجارية عالية الإنتاجية والموفرة المياه، واضاف أن محصول الذرة الشامية يحتوي علي " 43 هجينا مبشرا أصفر أبيض فردي وثلاثي وأحمر"، 
وبالنسبة لمحصول الأرز هناك أصنافا تحت التسجيل وبعض الهجن المبشرة من الأرز الهجين مبكرة النضج. وتم حصاد بعض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة أمام الحضور وكانت الإنتاجية مبشرة بالخير.
 
 وفي إطار فاعليات اليوم الحقلى تفقد الدكتور أشرف خليل - مدير معهد بحوث أمراض النباتات برنامج أمراض الأرز والذرة بمحطة بحوث سخا، و معمل قسم بحوث أمراض الأرز بمبني مركز البحوث والتدريب الأرز حيث تم إمداد المعمل بعدد كبير من الأجهزة الحديثة التى تساعد فى إنتاج أصناف أرز عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.
 
 

وزارة الزراعة

بحوث سخا

الارز

الذرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محطات البحوث الداعم الرئيسي للتنمية الزراعية.. "سخا" أقدم محطة بمصر والشرق الأوسط.. تضم 11 معهدا بحثيا و40 قسما وتنتج 70% من السلالات الزراعية.. واستنباط تقاوي مقاومة للآفات والجفاف آخر منتجاتها.. فيديووصور

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 03:00 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء رصف طريق سخا وتطوير الشوارع والمحاور الجديدة

السبت، 06 فبراير 2021 05:46 م

محافظ كفر الشيخ يعاين أرضا مخصصة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى في حى سخا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 04:21 م

وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة معالجة صرف صحى سخا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 03:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة