الرى: دشنا 100 منشأة العام الحالى للحماية من مخاطر السيول فى المحافظات

أكد المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الفقى والمشروعات بوزارة الرى، أن عمليات الحماية من إخطار السيول من أهم المشروعات التي تهتم بها الوزارة، موضحا أنه يجرى الآن التوسع في إنشاء بحيرات صناعية كثيرة الغرض منها تجميع كميات السيول والاستفادة منها وإنشاء سدود في سيناء تقوم بتخزين المياه في تلك السدود لاستخدامها في التجمعات البدوية في أغراض الزراعة والشرب وخلافه.
وأضاف رئيس قطاع التوسع الفقى والمشروعات بوزارة الرى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن أعمال الوزارة تتركز في محافظات الوجه البحرى وسيناء والبحر الأحمر وبنى سويف والجيزة، وعدد أخر من المحافظات، حيث نفذنا في هذه المحافظات أكثر من 100 منشأة للحماية من مخاطر السيول.
وأوضح رئيس قطاع التوسع الفقى والمشروعات بوزارة الرى، أن تلك المشروعات تتنوع ما بين مخرات السيول وخزانات أرضية والبحيرات الصناعية وأحواض التهدئة وجسور الحماية لحماية القرى والمدن بحيث تكون مستعدة لاستقبال السيول لتوجيهها لنهر النيل والبحر الأحمر، بجانب جاهزية معدات الطوارئ بشكل مستمر لمواجهة أي طارئ.
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