اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى في دمياط

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:37 م
ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى في دمياط لحوم فاسدة - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بدمياط بقيادة على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، وبالتنسيق مع الطب البيطرى بقيادة الدكتور طارق أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، عدة حملات موسعة على قرى مركز دمياط لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى قرى السيالة والبصارطة والعنانية بمحل جزارة ومطعم بالسيالة ومطعم بالعنانية و2 سوبر ماركت بالبصارطة وهى  تابعة لمركز دمياط، وكذلك ضيط كمية من اللحوم الغير صالحة فى قرية جمصة.

وتبين أن المضبوطات لحوم بلدية وعجينة حوواشى ولحوم مفرومة وكبدة مستوردة وسجق غير صالحة، و جارى تحرير محاضر بالمضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


دمياط

تموين دمياط

مجازر دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة