ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى في دمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بقيادة على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، وبالتنسيق مع الطب البيطرى بقيادة الدكتور طارق أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، عدة حملات موسعة على قرى مركز دمياط لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى قرى السيالة والبصارطة والعنانية بمحل جزارة ومطعم بالسيالة ومطعم بالعنانية و2 سوبر ماركت بالبصارطة وهى تابعة لمركز دمياط، وكذلك ضيط كمية من اللحوم الغير صالحة فى قرية جمصة.

وتبين أن المضبوطات لحوم بلدية وعجينة حوواشى ولحوم مفرومة وكبدة مستوردة وسجق غير صالحة، و جارى تحرير محاضر بالمضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.