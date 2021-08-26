اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 03:47 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الإفريقى يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:14 م
الاتحاد الإفريقى يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد
أ ش أ

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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عن أسفه العميق لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

واستنكر رئيس المفوضية بحسب بيان صادر اليوم الخميس أي تدهور في العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين المغاربيين الشقيقين.

ودعا رئيس المفوضية قادة البلدين إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه التحريض على التصعيد، داعياً إلى الانصياع إلى منطق السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين.

وجدد استعداد الاتحاد الإفريقي لتعزيز أي مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية في خدمة السلام والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا.


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الجزائر

المغرب

التوتر بين الجزائر والمغرب

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