اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 05:01 م
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إصابة سيدة وأطفالها الأربعة فى تصادم على طريق "الواسطى- ميدوم" ببنى سويف

الخميس، 26 أغسطس 2021 04:17 م
إصابة سيدة وأطفالها الأربعة فى تصادم على طريق "الواسطى- ميدوم" ببنى سويف حادث تصادم- أرشيفية
بنى سويف _ هانى فتحى

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أصيبت أم وأطفالها الأربعة بإصابات مختلفة، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، أمام مقابر قرية ميدوم بمركز الواسطى ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات اﻹسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف، إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى، لتلقى العلاج اللازم لهم.

استقبل مستشفى الواسطى المركزى المصابين، وجمعيهم مقيمون بدائرة المركز، وهم: فهد نزيه محمد، 10 أعوام، وبه جروح وكدمات متفرقة، وفاطمة الزهراء نزيه محمد، 12 عام، وبها جروح وكدمات متفرقة، وضحي نزيه محمد، 8 أعوام، وبها جروح وكدمات متفرقة، ونورين نزيه محمد، وبها إشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء سليمان، 40 عام، " اﻷم" وبها جروح وكدمات متفرقة.

 

 

 


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