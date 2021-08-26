اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى أرض بالقناطر

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:20 ص
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى أرض بالقناطر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه بأرض زراعية بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ترتدى كامل ملابسها، ولايوجد بها أية إصابات ظاهرية، تحرر المحضر اللازم وتم النحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالى بمنطقة باسوس دائرة المركز، يفيد العثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه أمام أرضه زراعية.

على الفور انتقلت القوات الأمنية ورجال البحث الجنائى لموقع العثور على الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة مجهولة لايوجد بحوزتها أية أوراق تدل على شخصيتها، بالعقد الثالث من العمر، مستلقاة على ظهرهاه بمسقى مياه، مرتدية جميع ملابسها، ومغطاة بملاءة سرير يعلوها قميص طبى خاص بالعمليات الجراحية.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى وجود كانويلا طبية بالساعد الأيمن، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


امن القليوبية

اخبار القليوبية

جثة سيدة

سيدة مجهولة

القناطر الخيرية

باسوس

مسقى أرض زراعية

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