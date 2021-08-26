اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 أغسطس 2021 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

الخميس، 26 أغسطس 2021 03:35 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس ذهب ودولار
كتبت: سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 26-8-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.41 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.72 ريال سعودى.
 
اما عن أسعار العملات فشهدت اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العامله فى مصر، ببداية التعاملات الصباحية، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.38 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.33 للشراء، 18.49 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 4.42 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.15 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندي نحو 2.98 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.72 ريال سعودي .
 
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.74 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 215.74 ريال بما يعادل  57.52$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 197.76 ريال  بما يعادل  52.72$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 188.77 ريال  بما يعادل  50.33$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 161.80 ريال  بما يعادل  43.14$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 125.85 ريال  بما يعادل  33.55$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.87 ريال بما يعادل  28.76$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,709 ريال بما يعادل  1,789$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,510 ريال بما يعادل 402.63$

سعر كيلو الذهب

بنحو 215,737 ريال بما يعادل 57,518$
 

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة