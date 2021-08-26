أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26-8-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 26-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، المنصورة للدواجن، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسواق الحرة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية لاستصلاح الأراضي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، المنصورة للدواجن، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسواق الحرة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية لاستصلاح الأراضي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مصر للأسمنت-قنا، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.



البورصة تربح 1.3 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 747.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.96%، والعرب على 5.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 75.9 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 61.3 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 684.8 ألف جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 11125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 13440 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3720 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 17.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.636 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.90%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 82.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 36.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.479 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.42%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 28.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.10%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 30.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.97%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.45%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.582 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.