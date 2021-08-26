أخبار البورصة اليوم الخميس 26-8-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تدأول اليوم الخميس 26-8-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط أحجام تدأول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه.

إيقاف تدأول 24 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الخميس، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، المنصورة للدواجن، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسواق الحرة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربي، العربية لاستصلاح الأراضي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الخميس، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، المنصورة للدواجن، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسواق الحرة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربي، العربية لاستصلاح الأراضي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

كما تم إيقاف تدأول أسهم؛ مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مصر للأسمنت-قنا، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي.



البورصة تربح 1.3 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط أحجام تدأول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط أحجام تدأول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 747.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.96%، والعرب على 5.64% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.19%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 75.9 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 61.3 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 684.8 ألف جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 11125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 13440 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3720 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تدأول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيمأوية-باكين، المتحدة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 4.45 مليون سهم، 180.6 ألف سهم، 53 ألف سهم، 231 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 7 ملايين سهم، 375 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 5633 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تدأول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيمأوية-باكين، المتحدة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 4.45 مليون سهم، 180.6 ألف سهم، 53 ألف سهم، 231 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 7 ملايين سهم، 375 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 5633 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة مستشفى النزهة الدولى 14.3 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسى بنفس الشركة 11 ألف سهم.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيمأوية-باكين، بيع بنك مصر عدد 144 ألف سهم بسعر 27.12 جنيه بقيمة إجمالية 3.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهمة من 12.08% إلى 11.48%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجارى الدولى للسمرة فى الأوراق المالية.



موبكو أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، نتائج أعمالها المجمعة عن ألفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2021، وحققت مبيعات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال ألفترة الحالية مقابل 3.8 مليار جنيه خلال ألفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 11%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 84%.